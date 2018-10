Islamistische Furkan-Anhänger demonstrierten in Hamburg

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Rund 200 Anhänger der islamistischen Furkan-Gemeinschaft haben am Samstag in Hamburg demonstriert. Sie forderten die Freilassung ihres in der Türkei inhaftierten geistigen Oberhaupts. Nach Angaben der Polizei verlief der kurze Protestzug friedlich. Die Gemeinschaft wird seit 2016 vom Hamburger Verfassungsschutz beobachtet. Laut seinen Angaben strebt die extremistische Organisation die Errichtung einer Art Kalifat an. Sie hält demokratische Werte für unvereinbar mit ihrer Ideologie. Vertreter der Bürgerschaftsfraktionen von CDU und AfD hatten die Demonstration im Vorfeld heftig kritisiert.