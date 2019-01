Terrorpropaganda: Aussage von angeklagtem Afghanen erwartet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Gera (dpa/th) - In einem Prozess wegen Terrorpropaganda für den Islamischen Staat und des Aufrufs zum Mord an Juden wird heute vor dem Landgericht Gera eine Aussage des Angeklagten erwartet. Der 22-jährige Afghane soll im Internet Botschaften der Terrororganisation verbreitet und zum Hass sowie den Kampf gegen Juden aufgerufen haben. Durch die Verbreitung des Videos hat er laut Anklage die in Deutschland verbotene Organisation beworben und verherrlicht, was einen Verstoß gegen das Vereinsgesetz darstellt. Die judenfeindlichen Äußerungen werden als Volksverhetzung bewertet.