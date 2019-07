Frankfurt lässt Sticker mit rechtsextremen Motiven entfernen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Hessens größte Stadt Frankfurt lässt Sticker mit rechtsextremen Motiven an Ampeln, Schildern und Laternenpfählen in Teilen der Stadt entfernen. "In unserer weltoffenen und toleranten Stadt ist kein Platz für Hass und Ausgrenzung", betonte Bürgermeister Uwe Becker (CDU) am Mittwoch. "Rechtsradikales Gedankengut, wie es mit den Aufklebern verbreitet wird, hat im öffentlichen Straßenraum nichts verloren." Die Aufkleber waren auch gehäuft in der Nähe der Jüdischen Gemeinde im Frankfurter Westend aufgetaucht.