Bündnis gegen Rechtsruck demonstriert in Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Unter dem Motto "Wir sind mehr" hat am Samstag in Frankfurt eine Demonstration gegen einen Rechtsruck in Deutschland begonnen. Mit Bühnenwagen und Musik formierte sich der Zug in der Nähe des Frankfurter Hauptbahnhofs. Zu der Veranstaltung gut zwei Wochen vor der hessischen Landtagswahl hat der Verein "Lautstark gegen Rechts" mit einem Bündnis von rund 40 Initiativen, Parteien und Gewerkschaften aufgerufen. Die Organisatoren rechneten mit 8000 bis 10 000 Teilnehmern, zunächst blieb die Zahl der Demonstranten aber deutlich darunter.

Der Zug durch die Stadt sollte am Abend mit einem Konzert auf dem Frankfurter Roßmarkt enden. Neben Auftritten von Bands und DJs sowie Redebeiträgen sollte es dort auch Videobotschaften von Holocaust-Überlebenden geben. Aktionen gegen einen Einzug der AfD in den Wiesbadener Landtag gab es am Samstag auch in anderen hessischen Städten: Das Bündnis "Keine AfD in den Landtag" berichtete von landesweit 15 geplanten Aktionen in zwölf Städten, darunter Darmstadt und Gießen.