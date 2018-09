Thüringer Innenminister beklagt Vertrauensverlust zum Bund

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) sieht durch die umstrittene Beförderung von Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen das Vertrauen zwischen Bund und Ländern in Sicherheitsfragen erschüttert. "Gerade im Kreise der Innenminister und Staatssekretäre von Bund und Ländern hat es immer ein hohes Vertrauensverhältnis gegeben - auf Augenhöhe. Dieses hat Horst Seehofer mit seiner Entscheidung aufgekündigt", sagte Maier am Freitag in Erfurt. Die Spitzen von CDU, CSU und SPD im Bund hatten sich am Dienstag darauf geeinigt Maaßen als Verfassungsschutzpräsident abzusetzen und ihn stattdessen zum Staatssekretär im Innenministerium zu machen.

Die Personalie löste Empörung in weiten Teilen der SPD aus. Maier sagte, Maaßen genieße bei den SPD-Innenministern der Länder kein Vertrauen. "Wie sollen wir mit einem solchen Staatssekretär gut zusammenarbeiten können?", kritisierte Maier.