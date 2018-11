Sehnsucht nach starker Führung bei vielen Strafgefangenen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Viele Strafgefangene in Thüringen verspüren laut einer Studie einen starken Wunsch nach Autorität und Führung. Nach Angaben von Stefan Giebel, Leiter des Kriminologischen Dienstes für den Justizvollzug, stimmten mehr als 80 Prozent der Häftlinge der Aussage zu, Deutschland brauche derzeit eine starke Hand.

Andere Ergebnisse der Studie untermauerten diesen Befund, sagte Giebel am Montag während einer Tagung des Thüringer Verfassungsschutzes in Erfurt. So wünsche sich eine Mehrheit der Gefangenen die Rückkehr zum politischen System der DDR, beurteile den Nationalsozialismus positiv oder befürworte eine autoritäre Erziehung von Kindern. Viele Gefangene hätten in ihrem Leben noch nie Autoritäten erlebt oder kämen mit den vielen Freiheiten in einer Demokratie nicht klar, erklärte der Kriminologe diesen Befund. Für die Studie waren alle 1500 Gefangenen in Thüringen anonym befragt worden, ein Viertel antwortete. Die Ergebnisse der Befragung sind nach Angaben Giebels damit repräsentativ.