Hajo Funke lobt und fordert Aufklärung zum NSU in Thüringen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Der Politikwissenschaftler Hajo Funke hat die Arbeit der bisherigen Thüringer NSU-Untersuchungsausschüsse als beispielhaft bezeichnet und zugleich weitere Konsequenzen gefordert. "Der Wille, die Aufklärung zu vollenden und endlich fertig zu werden mit dieser Zeit, ist da. Darin liegt eine große Chance", sagte Funke im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur. Dazu gehöre auch, den gegenwärtigen terroraffinen Netzwerken Rechtsextremer im Freistaat noch entschiedener entgegenzutreten. Diese stammten teils noch aus dem Umfeld des "Nationalsozialistischen Untergrunds" (NSU).

Funke ist Mitautor des Buches "Der Nationalsozialistische Untergrund, das Ringen um Aufklärung und die Folgen für die demokratische und politische Kultur in Thüringen", das am Dienstag in Erfurt vorgestellt werden soll. Der Politologe war zudem einer der Sachverständigen im ersten NSU-Untersuchungsausschuss.