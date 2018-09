SPD-Fraktionschef begrüßt Neuverhandlung zu Maaßen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Düsseldorf (dpa/lnw) - Der SPD-Fraktionschef im Landtag von Nordrhein-Westfalen, Thomas Kutschaty, hat die Neuverhandlungen der Koalitionsspitzen über die Causa Maaßen begrüßt. "Es ist richtig, dass Andrea Nahles jetzt nachverhandeln will", sagte er der "Rheinischen Post" (Samstag). Die Stimmungslage in der SPD sei mies, an der Basis sei der Kompromiss nicht zu vermitteln gewesen. Es habe erste Parteiaustritte gegeben, in Essen allein vier. "Die Gehaltssteigerung durch Maaßens Beförderung entspricht dem Durchschnittsgehalt eines SPD-Wählers", verdeutlichte Kutschaty. Es sei gut, "wenn die Politik Fehler eingestehen kann". Der Union sei zu raten, dass sie das Ansinnen, den Kompromiss neu zu verhandeln, angesichts ebenfalls sinkender Umfragewerte sehr ernst nimmt.

Auf Bitten der in schwere Turbulenzen geratenen SPD-Vorsitzenden Nahles wollen Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und Innenminister Horst Seehofer (CSU) die Beförderung von Maaßen vom Verfassungsschutzpräsidenten zum Staatssekretär im Innenministerium neu verhandeln.