Reul: Anzahl der Polizisten bei Dortmunder Rechten-Demos gut

Düsseldorf (dpa/lnw) - Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU) hat die Zahl der eingesetzten Polizisten bei zwei Rechten-Demonstrationen in Dortmund für "ausreichend und gut" befunden. Insgesamt seien 86 Beamte im Einsatz gewesen bei bis zu 100 Demonstranten, sagte Reul am Donnerstag im Innenausschuss des Düsseldorfer Landtags. "Es war praktisch eine 1:1-Situation. Das würden sich Polizisten manchmal wünschen."

Die Staatsanwaltschaft in Dortmund leitete nach Angaben des Ministers zwei Strafverfahren wegen des Verdachts der Volksverhetzung ein. Bei den Demonstrationszügen am vergangenen Freitag in zwei Dortmunder Stadtteilen waren offen antisemitische Parolen skandiert worden. Die Polizei wurde danach öffentlich kritisiert, weil sie die Züge nicht gestoppt hatte. Reul sagte, es sei festzustellen, "dass die rechte Szene in ihren Äußerungen immer auslotet, was noch gerade zulässig ist".

Der Polizeieinsatz werde umfassend nachbereitet, kündigte Reul an. So soll geprüft werden, ob bei dem Einsatz alle möglichen Maßnahmen gegen die Demonstranten ergriffen worden waren, um eine Störung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung zu verhindern.