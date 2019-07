Blick auf die politischen Ränder: Verfassungsschutzbericht

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Düsseldorf (dpa/lnw) - Innenminister Herbert Reul (CDU) stellt heute den neuen Verfassungsschutzbericht für Nordrhein-Westfalen vor. Es wird erwartet, dass nach dem Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke (CDU) ein Schwerpunkt auf der Entwicklung des Rechtsextremismus liegen wird. Die Zahl der Rechtsextremisten in NRW war 2017 um 100 auf 3370 gesunken, die der Linksextremisten blieb mit 2420 konstant.

Erstmals nach jahrelangem Anstieg war 2017 auch der Zulauf zur salafistischen Szene verebbt. Wie im Vorjahr waren 2017 in NRW 3000 radikale Islamisten gezählt worden, von denen 800 als gewaltbereit eingestuft wurden.

Der Leiter des Verfassungsschutzes, Burkhard Freier, hatte vor wenigen Tagen vor einem wachsenden Einfluss der extremistischen Muslimbruderschaft gewarnt. Möglicherweise gehe von ihnen langfristig eine größere Gefahr für die Demokratie aus als von Salafisten.

Freier hatte im Mai mit Blick auf die islamistischen Gefährder 20 bis 30 Personen in NRW als ähnlich unberechenbar eingestuft wie Anis Amri, der den Anschlag auf den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz in Berlin begangen hatte.