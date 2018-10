Protest gegen Pegida-Jubiläum formiert sich

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - In Dresden formiert sich Protest gegen das Jubiläum der islam- und ausländerfeindlichen Pegida-Bewegung an diesem Samstag. Am Mittwoch riefen auch die Grünen zur Teilnahme an der Demonstration "Herz statt Hetze" auf. "Unsere Kultur ist bunt, unsere Lebensweisen vielfältig, unsere Herkunft international - verteidigen wir unsere demokratischen, vielfältigen und weltoffenen Werte am Sonntag in Dresden", hieß es im Aufruf. Die Diakonie Sachsen unterstützt "Herz statt Hetze" ebenso - "weil Mitmenschlichkeit und Nächstenliebe nicht verhandelbar sind", wie die Organisation mitteilte. Auch Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) will an diesem Tag auf einer Kundgebung in Dresden sprechen