Neun Attacken auf Asylunterkünfte im ersten Halbjahr

Dresden (dpa/sn) - Rechtsextremisten haben einer ersten Zählung zufolge zwischen Januar und Ende Juni in Sachsen neun Asylunterkünfte attackiert. Zumeist handelte es sich um Propagandadelikte wie Hakenkreuzschmierereien, wie eine Sprecherin des Landeskriminalamtes (LKA) am Freitag mitteilte. Die höchste Zahl an Angriffen auf Geflüchtetenunterkünfte hatte das sächsische LKA in den Jahren 2015 und 2016 verzeichnet - damals waren im Land 118 bzw. 117 solcher Übergriffe erfasst worden. Im Jahr 2017 hatte die Behörde 23 Fälle gezählt. Für das erste Halbjahr 2018 seien die Zahlen jedoch noch nicht endgültig, erklärte die LKA-Sprecherin.

Bundesweit sind die Angriffe auf Asylunterkünfte laut einem Bericht der "Neuen Osnabrücker Zeitung" in den ersten neun Monaten des Jahres im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zurückgegangen. Das Bundeskriminalamtes (BKA) zählte von Januar bis Ende September nach Angaben der Zeitung 110 Straftaten. Dies seien weniger als halb so viele (44 Prozent) wie zur selben Zeit 2017 gewesen.