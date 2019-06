Köpping: Rechtsextreme geben sich bürgerliches Image

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - Rechtsextreme versuchen nach Einschätzung von Integrationsministerin Petra Köpping zunehmend über Vereine und anderes bürgerliches Engagement Wirkung zu entfalten. "Sie verstecken sich in vorhandenen Strukturen. Solche Aktivitäten nehmen auch in Sachsen zu", sagte die SPD-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur in Dresden. Für Bürgermeister und die Einwohnerschaft sei das anfangs nur schwer zu erkennen: "Da gibt es scheinbar völlig unverfängliche Veranstaltungen. Da wird ein Hoffest oder ein Dorffest organisiert oder die Mitarbeit an Veranstaltungen anderer angeboten." Die Ministerin bat die Kommunen um Wachsamkeit und empfahl das Demokratie-Zentrum Sachsen als Ansprechpartner.