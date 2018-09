Bisher sieben Anzeigen zu Übergriffen auf Journalisten

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa) - Bei den Protesten, Demonstrationen, Krawallen und Ausschreitungen nach dem gewaltsamen Tod eines 35-jährigen Deutschen in Chemnitz wurden mehrere Medienvertreter attackiert. Bisher liegen sieben Anzeigen wegen Übergriffen auf Journalisten vor, wie das Innenministerium in Dresden am Montag auf Anfrage mitteilte. Sechs davon stammen vom vergangenen Samstag, es geht um Körperverletzung, Bedrohung und Sachbeschädigung. Die Chemnitzer Polizei ermittelt unter anderem zu einem Vorfall mit einem MDR-Fernsehteam in einer Privatwohnung am Rande der Demonstrationen. Eine weitere Anzeige wegen Bedrohung datiert vom 26. August.