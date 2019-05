Rund 800 Menschen demonstrieren in Dortmund gegen Rechts

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dortmund (dpa/lnw) - Rund 800 Menschen haben am Samstag in Dortmund gegen eine Kundgebung von Rechtsextremen demonstriert. Nach Angaben der Polizei hatten sich rund 180 Anhänger der Partei "Die Rechte" in der Ruhrgebietsstadt versammelt. Deren Demonstrationszug setzte sich erst am Nachmittag mit erheblicher Verzögerung in Bewegung. Die Polizei stoppte die Teilnehmer immer wieder, um die Einhaltung von Auflagen zu prüfen. So sollen unter anderem verfassungsfeindliche Parolen gerufen worden sein. Zwischenzeitlich mussten die Beamten eine Sitzblockade von Gegendemonstranten räumen. Die Polizei war mit starken Kräften vor Ort. Insgesamt seien die Demonstrationen zunächst friedlich geblieben, sagte ein Sprecher.