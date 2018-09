Polizei ermittelt nach Rechten-Demos wegen Volksverhetzung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dortmund (dpa/lnw) - Nach Kritik am Verhalten der Polizei bei zwei Demonstrationszügen von Rechtsextremen in Dortmund ermitteln die Behörden nun doch wegen des Verdachts der Volksverhetzung. Es seien Verfahren gegen mehrere Personen eingeleitet worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit. Der Anfangsverdacht ergebe sich aus Parolen, Spruchbändern sowie den Gesamtumständen der beiden Demos am vergangenen Freitag.

Bei den Demonstrationszügen in zwei Dortmunder Stadtteilen waren offen antisemitische Parolen skandiert und Spruchbänder gezeigt worden. Die Polizei wurde öffentlich kritisiert, weil sie die Züge nicht gestoppt hatte. In einer vorläufigen Bewertung hatten die Ermittler zunächst kein strafrechtliches Verhalten feststellen können. Nach der laut gewordenen Kritik prüften sie diese Einschätzung aber noch einmal - und korrigierten sie nun. Derzeit würden zahlreiche Zeugenaussagen, Videos und Fotos ausgewertet, hieß es.

Er sei froh und erleichtert, dass die "antisemitische Hetze" in einem Strafverfahren münde, sagte Dortmunds Polizeipräsident Gregor Lange laut Mitteilung. Am Donnerstag soll der Polizeieinsatz bei den Aufmärschen auch Thema im Innenausschuss des Landtags sein. Am Dienstag hatte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) die erneute Aufarbeitung des Verhaltens der Beamten begrüßt.