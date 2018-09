Nach Demos von Rechtsextremisten: Reul begrüßt Prüfung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Düsseldorf/Dortmund (dpa/lnw) - Nach der öffentlichen Kritik am Verhalten der Dortmunder Polizei bei einer rechtsradikalen Demonstration vergangene Woche begrüßt Innenminister Herbert Reul (CDU) die erneute Aufarbeitung des Einsatzes. "Ich finde es sehr gut, dass Staatsanwaltschaft und Polizei in Dortmund jetzt gemeinsam prüfen, ob die unerträgliche antisemitische Hetze bei der Demonstration der Rechtsradikalen am Freitagabend nicht doch als strafbare Volksverhetzung eingeordnet werden kann", sagte Reul am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur.

Am Freitag waren bei Demonstrationszügen in zwei Dortmunder Stadtteilen offen antisemitsche Äußerungen und Spruchbänder gezeigt worden. Die Polizei musste sich Kritik gefallen lassen, weil die Züge nicht gestoppt wurden. Im Vorfeld hatte das Oberverwaltungsgericht Münster in zweiter Instanz Auflagen der Polizei abgelehnt.

Kritik gab in den sozialen Medien, weil die Demonstranten mit schwarz-weiß-roten Flaggen und zum Teil mit Pyrotechnik unterwegs waren. Das Polizeipräsidium sprach am Sonntag von "verstörenden Bildern". Es werde zu überprüfen sein, ob die Polizei in der Einsatzbewältigung ihrem Anspruch gerecht geworden sei, hieß es selbstkritisch.

Strafrechtlich hatte sich die Staatsanwaltschaft am Wochenende in einer vorläufigen Bewertung der Sicht der Polizei angeschlossen. "Wir prüfen noch abschließend", sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Dienstag. Strafrechts-, Verfassungsexperten und Vertreter der Polizeigewerkschaft hatten am Montag betont, dass Rechtsextreme meist sehr gut informiert seien, welche Parolen und Gesten gerade noch als straffrei gelten.

"Ich habe inzwischen gelernt, dass diese Frage juristisch nicht ganz einfach zu beantworten ist. Politisch aber sollten sich alle Demokraten einig sein und diese menschenverachtende Rhetorik aufs schärfste verurteilen", sagte Reul.