Zunehmende Angriffe auf jüdisches Leben

Chemnitz (dpa) - Sachsens Innenminister Roland Wöller (CDU) hat die Attacke auf ein jüdisches Restaurant als "feigen und widerlichen Angriff" verurteilt. Wer jüdische Mitbürger oder Einrichtungen des jüdischen Lebens attackiere, greife die gesamte Gesellschaft und das friedliche Zusammenleben an, erklärte Wöller nach einem Treffen mit dem Inhaber des betroffenen Lokals "Schalom" am Samstagabend. Es sei ihm wichtig gewesen, sich die Schilderungen des Wirtes persönlich anzuhören.

"Mit großer Sorge nehmen wir zunehmende Übergriffe auf jüdisches Leben wahr", erklärte Wöller. Das fange schon bei Beleidigungen und verbalen Übergriffen an. "Jeder ist aufgerufen, sich diesem antisemitischen Treiben von Beginn an entgegenzustellen." Die sächsische Polizei arbeite mit Hochdruck daran, die Attacke auf das "Schalom" am 27. August aufzuklären.