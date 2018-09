Verhaltener Zulauf bei Demonstrationen in Chemnitz

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Chemnitz (dpa) - Die Demonstration des rechtspopulistischen Bündnisses "Pro Chemnitz" und eine Gegendemo haben am Freitagabend zunächst weniger Menschen angezogen als in der Vorwoche. Die Polizei machte vorerst noch keine Angaben zu Teilnehmerzahlen, sprach aber von geringerem Zulauf. Zur Demozeit begann es in Chemnitz kräftig zu regnen.

Am Freitag der Vorwoche waren bis zu 3500 Menschen bei "Pro Chemnitz" mitgelaufen. Diesmal wollte das Bündnis laut Demoaufruf unter anderem gegen die Freilassung eines irakischen Tatverdächtigen im Fall eines getöteten 35-Jährigen demonstrieren.

Die Polizei war wieder mit einem Großaufgebot vor Ort. Bei der Absicherung der Veranstaltungen wurde die sächsische Polizei von Einsatzkräften aus Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Baden-Württemberg sowie der Bundespolizei unterstützt.