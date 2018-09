Syrer bleibt nach Tötungsdelikt in Untersuchungshaft

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Chemnitz (dpa/sn) - Nach der tödlichen Messerattacke auf einen 35-jährigen in Chemnitz bleibt der zweite Tatverdächtige in Untersuchungshaft. Es bestehe gegen den 23 Jahre alten Syrer weiterhin dringender Tatverdacht, teilte die Staatsanwaltschaft Chemnitz am Dienstag mit. Dagegen wurde der zweite Tatverdächtige, ein 22 Jahre alter Iraker, am Dienstag freigelassen.

Die beiden Asylbewerber waren verdächtigt worden, am 26. August einen 35 Jahre alten Deutschen niedergestochen und zwei weitere Männer durch Messerstiche zum Teil schwer verletzt zu haben. Als dringend tatverdächtig wird zudem ein 22-jähriger Iraker mit Haftbefehl gesucht. Nach ihm wird international gefahndet. Der Tatvorwurf lautet auf gemeinschaftlichen Totschlag.

Die gewaltsame Tod des 35-Jährigen hatte zu einer Reihe ausländerfeindlicher Proteste und Aufmärsche rechter Gruppierungen geführt.