Schlag gegen Rechtsextreme: Oberbürgermeisterin erleichtert

Chemnitz (dpa/sn) - Die Chemnitzer Oberbürgermeisterin Barbara Ludwig hat erleichtert auf die Aufdeckung einer mutmaßlichen rechten Terrorgruppe in der Stadt reagiert. "Ich bin froh, dass es dieses Ermittlungsergebnis gegeben hat, dass die Polizei auch entsprechend diesen Tätern hinterher ist", sagte die SPD-Politikerin am Montag. Am Morgen waren in Sachsen und Bayern sechs Männer festgenommen worden.

Die Bundesanwaltschaft wirft den Deutschen sowie einem siebten, bereits in Untersuchungshaft sitzenden Mann vor, eine rechtsterroristische Vereinigung namens "Revolution Chemnitz" gegründet zu haben. Man werde sehen, was wirklich Ermittlungsgegenstand sei und welche Gefahren von dieser Gruppe möglicherweise ausgegangen seien, sagte die Oberbürgermeisterin.

Nach den bisherigen Erkenntnissen gehören die Beschuldigten der Hooligan-, Skinhead- und Neonazi-Szene im Raum Chemnitz an und sollen sich als führende Personen in der rechtsextremistischen Szene Sachsens verstanden haben.