Polizei ermittelt: Ausländerfeindlicher Angriff in Chemnitz

Chemnitz (dpa/sn) - Die Polizei ermittelt wegen einer mutmaßlich ausländerfeindlichen Attacke auf einen Tunesier in Chemnitz. Der 41-Jährige sei am Mittwochabend am Boden liegend von einer Gruppe unbekannter Angreifer geschlagen worden. Zeugen hätten ausgesagt, dass dabei fremdenfeindliche Äußerungen fielen, teilte die Polizei am Freitag mit. Daher sei nicht auszuschließen, dass das Motiv der Täter für den Angriff auf Fremdenfeindlichkeit zurückzuführen sei.

Die Polizei hatte bereits am Vortag über die Auseinandersetzung informiert. Erst im Laufe der weiteren Ermittlungen habe sich aber der mögliche ausländerfeindliche Hintergrund ergeben, sagte ein Sprecher am Freitag.

Der Staatsschutz habe Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Dabei werde auch genau geprüft, was dem Angriff vorausgegangen sei. Zudem werde auch ein möglicher Zusammenhang zu einer Attacke auf einen 20 Jahre alten Afghanen am 1. September geprüft. Der Mann war im Stadtteil Markersdorf von vier Vermummten geschlagen und verletzt worden, wie die Polizei mitteilte.