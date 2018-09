Neues Montagskonzert gegen Gewalt und Hetze in Chemnitz

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Chemnitz (dpa/sn) - Eine Woche nach dem großen "#wirsindmehr"-Konzert in Chemnitz wollen an diesem Montag wieder Musiker ein Open-Air-Konzert für eine weltoffene Stadt geben. Am Karl-Marx-Monument werden unter anderem die Bands Die Zöllner und Apfeltraum auftreten, wie die Chemnitzer Wirtschaftsförderung als Veranstalter mitteilte. Erwartet würden rund 2000 Besucher. Der Eintritt ist frei. Das "#wirsindmehr"-Konzert gegen rechte Gewalt und Rassismus unter anderem mit Kraftklub und den Toten Hosen hatte am vergangenen Montag rund 65 000 Besucher angezogen.