Chemnitz (dpa) - Beim "#wirsindmehr"-Konzert in Chemnitz rechnen die Organisatoren mit mehr als 20 000 Besuchern. Das sagte Sören Uhle, Geschäftsführer der Chemnitzer Wirtschaftsförderungsgesellschaft, vor Beginn des Open-Airs am Montagabend. Dabei wollen Bands wie Die Toten Hosen, Feine Sahne Fischfilet oder Kraftklub ein Zeichen gegen Rassismus und rechte Hetze setzen. Zur Absicherung des Konzerts sei ausreichend Security im Einsatz, sagte Uhle. Zudem stünden die Veranstalter in enger Abstimmung mit Polizei, Feuerwehr und Sanitätsdiensten. "Wir gehen von einem friedlichen Verlauf des Konzerts aus", sagte Uhle.