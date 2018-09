Marteria: Vergleich von Chemnitz zu Rostock-Lichtenhagen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Chemnitz (dpa) - Der Rapper Marteria (35) fühlt sich durch die Vorkommnisse in Chemnitz an die fremdenfeindlichen Ausschreitungen von Rostock-Lichtenhagen erinnert. Er habe damals 1992 in Rostock gewohnt und es sei ein unfassbar schlimmer Moment für ihn gewesen, sagte Marteria am Montag in Chemnitz. Genau wie damals in Rostock habe sich jetzt in Chemnitz etwas aufgebauscht. Er solidarisiere sich mit den Menschen, die sich dagegenstellen.

Er selbst habe jahrelang damit zu kämpfen gehabt, dass Rostock als "Nazi-Stadt" abgestempelt war. "Wir haben ganz ganz lange in Rostock dafür gekämpft, dass sich das Bild ändert." Deswegen habe er auch für das "#wirsindmehr"-Konzert in Chemnitz zugesagt. "Mir geht es darum, dass die Leute, die aus Sachsen, aus Chemnitz sind, auch sagen können: "Hey, ich bin aus Chemnitz", ohne dass gesagt wird: "Ah, musst Du also ein Nazi sein."", erklärte Marteria.