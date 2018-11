LKA: Anstieg politisch motivierter Straftaten in Chemnitz

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Chemnitz (dpa/sn) - In Chemnitz hat sich die Zahl politisch motivierter Straftaten nach Einschätzung des Landeskriminalamtes (LKA) zuletzt entgegen dem Trend in Sachsen entwickelt: 2018 sei sie leicht gestiegen, sagte Maik Mainda, Leiter des Polizeilichen Terrorismus- und Extremismus-Abwehrzentrums (PTAZ), am Dienstag in Chemnitz bei einem Bürgerdialog.

"Wir haben eine besondere Situation in Chemnitz", sagte der Kriminaldirektor. Seit dem gewaltsamen Tod eines Chemnitzers Ende August, der vermutlich von Asylbewerbern niedergestochen wurde, seien bis Mitte Oktober mehr als 200 Straftaten ermittelt worden. Diese reichten von Körperverletzung bis zum Verwenden von Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen. "Das Zeigen des Hitlergrußes ist ein unerträgliches Bild für uns als Polizei", sagte Mainda.

Zugleich gab er zu, dass es problematisch für die Polizei ist, das Mobilisierungspotenzial rechtsgerichteter oder auch gewaltbereiter Kräfte im Internet immer richtig einzuschätzen. Es sei schwierig zu beurteilen, ob daraus etwas Reales werde oder es ""Theaterdonner" im Internet bleibe, sagte Mainda. "Wir wissen im Zweifel nicht wirklich, was passiert", betonte der Abteilungsleiter.

Die Zahl politisch motivierter Straftaten in Sachsen sei nach einem Anstieg 2014/15 mit dem Höhepunkt 2016 in den Jahren 2017/18 zurückgegangen, so Mainda. Konkrete Zahlen nannte er nicht.