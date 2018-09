Direkt aus dem dpa-Newskanal

Chemnitz (dpa) - Der stellvertretende Vorsitzende der Linken in Sachsen, Silvio Lang, sieht das "#wirsindmehr"-Konzert in Chemnitz als großen Erfolg an. Die 65 000 überwiegend jungen Teilnehmer hätten gezeigt, wohin in Zukunft der politische Wind drehen könne, erklärte Lang am Dienstag. Wenn sich nur ein Teil der Besucher jetzt motiviert fühle, sich in einer demokratischen Partei, einem antirassistischen Vereine und einer anderen Initiative zu engagieren, könne mehr aus dem einmaligen Event werden.

Das Konzert sei zudem eine Botschaft an die sächsische Regierung und die CDU gewesen: 65 000 Menschen fänden es wichtiger, sich gegen rechte Hetze zu stellen, als vermeintlich besorgte Bürger durch Gesprächsangebote noch aufzuwerten und damit nur die AfD zu stärken.