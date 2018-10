Linke-Politiker lobt Rückbesinnung auf Schnellverfahren

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Chemnitz (dpa/sn) - Der rechtspolitische Sprecher der Links-Fraktion im Sächsischen Landtag, Klaus Bartl, hat die Rückbesinnung der sächsischen Justiz auf so genannte Schnellverfahren gelobt. Generell sei es eine gute Entscheidung, den Weg der beschleunigten Verfahren wieder einzuschlagen, sagte der Anwalt der Deutschen Presse-Agentur. Er halte das schnelle und konzentrierte Vorgehen für immens wichtig. "Wir haben die Aufgabe, den Demokratiestand und den Rechtsstaat zu schützen", betonte der Links-Politiker.

Am Montag hatte am Amtsgericht Chemnitz das fünfte beschleunigte Verfahren im Zusammenhang mit einer Serie von Demonstrationen rechter Gruppen seit dem 26. August stattgefunden. Im Gegensatz zu vier vorangegangenen Prozessen war kein Urteil gesprochen worden. Das Gericht stimmte dem Antrag der Verteidigung auf Prüfung der Schuldfähigkeit des 32 Jahre alten Chemnitzers zu. Er soll am 27. August bei der Kundgebung den Hitlergruß gezeigt haben.

In vorangegangenen Verfahren waren bereits drei Männer aus Chemnitz wegen des gleichen Deliktes verurteilt worden. Zudem hatte das Gericht einen Thüringer zu einer Bewährungsstrafe von fünf Monaten verurteilt, weil er am 1. September im Anschluss an eine Demonstration zwei Bundespolizisten angegriffen hatte. "Wir müssen die Wehrhaftigkeit des Rechtsstaates klarmachen", sagte Bartl.