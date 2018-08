Direkt aus dem dpa-Newskanal

Chemnitz (dpa/sn) - Familienministerin Franziska Giffey hat als erstes Mitglied der Bundesregierung nach dem Tod eines 35-Jährigen und rechten Ausschreitungen Chemnitz besucht. Die SPD-Politikerin legte am Freitagmorgen an einem provisorischen Gedenkort einen Blumenstrauß mit sechs weißen Rosen nieder. Anschließend verharrte sie sichtlich bewegt an der Stelle, an der der Mann am vergangenen Sonntag niedergestochen worden war. "Es ist ein zutiefst emotionales Erlebnis auch für mich gewesen, dort am Tatort zu sein", sagte die Ministerin.

Tatverdächtig sind zwei Asylbewerber aus dem Irak und aus Syrien. Sie befinden sich in Untersuchungshaft. Sie sollen am Sonntag bei einer Messerattacke einen Mann getötet und zwei weitere Männer - teils schwer - verletzt haben. "Ich habe Blumen niedergelegt und ich möchte erinnern, vor allen Dingen auch in diejenigen, die jetzt im Schmerz sind für den, der verstorben ist, aber auch für die, die verletzt worden sind", sagte Giffey.

Anschließend traf sie sich mit Vertretern von Verbänden, Vereinen und der Gewerkschaft sowie der Chemnitzer Oberbürgermeisterin Barbara Ludwig (SPD) zu Gesprächen. Es sei sehr deutlich geworden, dass das Miteinanderreden stärker organisiert werden müsse. Zudem sei es wichtig, denen den Rücken zu stärken, die seit Jahren die politische Bildung voranbrächten. Es sei ihr wichtig gewesen zu zeigen, "wir stehen zusammen dafür, dass Chemnitz und Sachsen mehr ist als brauner Mob".

Zugleich forderte die Familienministerin, die Leistungen der Menschen in Chemnitz, Sachsen und Ostdeutschland überhaupt mehr anzuerkennen. Es sei ihr ein persönliches Anliegen gewesen, nach Chemnitz zu kommen und als Vertreterin der Bundesregierung auch Gesicht und Stimme zu zeigen. "Es geht auch darum, dass die Bundesregierung ganz klar sagt, wir lassen euch hier nicht alleine", sagte die SPD-Politikerin.

Ob in den kommenden Tagen weitere Kabinettsmitglieder nach Chemnitz kommen, ließ sie offen. Präsenz vor Ort zu zeigen, gehe aber nicht nur das Familienministerium an. "Die Sicherheit in Deutschland, die Ordnung, der soziale Zusammenhalt - das sind Themen, die das ganze Kabinett betreffen", betonte Giffey.