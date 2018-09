Direkt aus dem dpa-Newskanal

Chemnitz (dpa) - Sachsens Vize-Regierungschef Martin Dulig hat Fairness gegenüber der Stadt Chemnitz und seinem Bundesland angemahnt. "Die Mehrheit sind die Anständigen, und ich möchte, dass man das auch sieht und wahrnimmt", sagte der Wirtschaftsminister und SPD-Landesvorsitzende am Samstag am Rande der Demonstrationen der Deutschen Presse-Agentur. Auch die vielen Menschen, die sich für ein demokratisches Sachsen engagierten, "werden in Misskredit gezogen, wenn man das Land einfach in eine Ecke stellt", kritisierte der Politiker.

Sachsen habe ein Problem mit Rassismus, "das müssen wir angehen", erklärte der Politiker. Dafür brauche es einen starken Rechtsstaat und vor allem "den Schulterschluss mit der Zivilgesellschaft". Die Aufgabe sei, Vertrauen in den Staat, in den Rechtsstaat herzustellen, für manche auch wiederherzustellen. Es gelte zu zeigen, dass sich die Bürger auf Polizei und Justiz verlassen können. "Wir müssen reden, Vertrauen wiedergewinnen und nicht nur Programme verkünden, sondern aktiv zuhören." Allerdings müsse jede Seite zum Dialog fähig und bereit sein.