Anwalt: Sicherheitsmaßnahmen für freigelassenen Iraker

Chemnitz (dpa) - Für den aus der Untersuchungshaft freigelassenen Verdächtigen in Chemnitz sind Sicherheitsmaßnahmen ergriffen worden. Welche genau das sind, wollte der Anwalt des 22-Jährigen nicht sagen. Die Staatsanwaltschaft habe auf Anregung der Verteidigung Maßnahmen ergriffen. "Die halte ich für verhältnismäßig und gut", sagte Strafverteidiger Ulrich Dost-Roxin am Dienstag in Chemnitz.

Der Anwalt hatte einen Antrag auf Haftprüfung gestellt, weil aus seiner Sicht kein dringender Tatverdacht gegen den 22-Jährigen bestanden habe - auch schon zum Zeitpunkt des Erlasses des Haftbefehls am 27. August nicht. Das Amtsgericht Chemnitz hob den Haftbefehl am Dienstag auf.

Dost-Roxin kritisierte die sächsische Justiz scharf. "Das gravierend Schlimme an diesem Fall ist, dass die vollziehende Gewalt aber auch die Rechtsprechung, also in dem Fall die Gerichte, die Unschuldsvermutung über Wochen mit Füßen getreten haben."

Über die Gründe, warum der Haftbefehl beantragt wurde, könne er mutmaßen. "Gut vorstellbar wäre, dass aufgrund der angespannten Situation in der Stadt ein politischer Druck bestanden hat, der dazu geführt hat, dass man schnell einen Ermittlungserfolg haben wollte", sagte Dost-Roxin.