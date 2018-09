AfD-Landeschef weist Schulterschluss mit Pegida zurück

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Chemnitz/Mainz (dpa/lrs) - Der rheinland-pfälzische AfD-Chef Uwe Junge hat einen Schulterschluss seiner Partei mit dem islamfeindlichen Pegida-Bündnis zurückgewiesen. "Es gibt keine gemeinsame Veranstaltung von Pegida und der AfD", sagte Junge am Montag der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. Dazu gebe es einen bundesweiten AfD-Beschluss. An einer Demonstration der AfD am Samstag hatten auch Anhänger von Pegida und der rechtspopulistischen Bürgerbewegung Pro Chemnitz teilgenommen. Junge, der ebenfalls in Chemnitz war, sagte: "Bei einer Veranstaltung von über 8000 Leuten kann man das nicht verhindern." Der Generalsekretär der SPD Rheinland-Pfalz, Daniel Stich, warf Junge einen Tabubruch vor.

Auslöser der Kundgebung war die tödliche Messerattacke auf einen 35-jährigen Deutschen vor rund einer Woche. Ein Iraker und ein Syrer sind tatverdächtig.