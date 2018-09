AfD-Büro in Chemnitz mit schwarzer Farbe beschmiert

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Chemnitz (dpa/sn) - In der Nacht nach dem Gratiskonzert gegen Rechts ist das Parteibüro der Alternative für Deutschland in Chemnitz mit Farbe beschmiert worden. Unbekannte hatten in der Nacht zu Dienstag an der Eingangstür schwarze Farbe angebracht, wie die Polizei mitteilte. Ein Schriftzug war dabei nicht zu erkennen. Die Kosten für die Beseitigung beliefen sich nach Polizeiangaben auf etwa 100 Euro.