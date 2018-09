Bremer SPD-Chefin Aulepp verurteilt Beförderung von Maaßen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bremen (dpa/lni) - Die Bremer SPD-Landesvorsitzende Sascha Karolin Aulepp hat die Beförderung von Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen zum Staatssekretär als schweren Fehler bezeichnet. "Maaßen gehört aus allen öffentlichen Ämtern gejagt", sagte Aulepp am Mittwoch. "Wenn Herr Seehofer ihn jetzt zu seinem Staatssekretär macht, zeigt das einmal mehr, dass er als Bundesinnenminister nicht geeignet ist. Wir als SPD dürfen dafür nicht die Hand reichen", ergänzte sie. CSU-Chef Horst Seehofer will Maaßen zum Staatssekretär im Bundesinnenministerium befördern. Maaßen war mit Äußerungen zu fremdenfeindlichen Vorfällen in Chemnitz in die Kritik geraten.