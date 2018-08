Sitzblockaden gegen Neonazi-Aufmarsch in Friedrichshain

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Mit Sitzblockaden haben Gegendemonstranten versucht, einen Neonazi-Aufzug am Samstag in Berlin-Friedrichshain zu stoppen. Die Polizei löste die Protestaktion an der Landsberger Alle/Ecke Matthiasstraße auf, indem sie die Menschen wegtrug. Mehr als 500 Rechtsextremisten hatten sich im Osten der Stadt zu einer Kundgebung zum Todestag des Hitler-Stellvertreters Rudolf Heß versammelt. Sie marschierten an Nachmittag vom Platz der Vereinten Nationen los. Die Strecke sollte zum S-Bahnhof Lichtenberg führen.

Zuvor hatten die Neonazis einen Aufmarsch in Berlin-Spandau abgesagt, nachdem sich dort rund 50 Menschen an der Schmidt-Knobelsdorf-Straße getroffen hatten. Den Versammlungsort in Friedrichshain hatten die Neonazis kurzfristig vor dem Wochenende angemeldet. Mehrere Hundert Gegendemonstranten zogen von Spandau in den Osten der Stadt, darunter ein paar Dutzend schwarz gekleidete Linksautonome. Polizisten beobachteten nach Angaben eines Sprechers auch einige vermummte Personen.

Die Polizei verlagerte ihren Einsatzschwerpunkt am Mittag von Spandau nach Friedrichshain. Mehrere Hundert Beamten waren vor Ort. Insgesamt waren nach Behördenangaben rund 2300 Polizisten im Einsatz, um Neonazis und Gegendemonstranten voneinander fernzuhalten und Gewaltausbrüche zu verhindern.