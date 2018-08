Neonazis verlegen Aufmarsch von Spandau nach Friedrichshain

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Der von Neonazis angekündigte Aufmarsch in Berlin-Spandau zum Todestag des Hitler-Stellvertreters Rudolf Heß ist vom Veranstalter abgesagt worden. Das teilte die Polizei am Samstag mit. Die Neonazis kündigten allerdings an, nun zu dem zweiten kurzfristig angemeldeten Versammlungsort in Friedrichshain zu ziehen. Die Demonstration dort sollte um 14.00 Uhr starten und vom Platz der Vereinten Nationen zum S-Bahnhof Lichtenberg führen.

Die Polizei wollte ihren Einsatzschwerpunkt nach Friedrichshain verlagern. Rund 2300 Polizisten sind nach Behördenangaben insgesamt im Einsatz.

Für beide Demonstrationen hatten die Rechtsextremisten 500 Teilnehmer angemeldet. Etwa 50 Menschen hatten sich in Spandau am Startplatz Schmidt-Knobelsdorf-Straße getroffen.

Parteien, Gewerkschaften, Kirchen und Initiativen hatten zu Kundgebungen und Demonstrationen in Spandau gegen die jährliche Neonazi-Veranstaltung aufgerufen. Mehrere Hundert Menschen beteiligten sich bis zum Mittag.