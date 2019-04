Nach Verhaftung: Neue rechtsextremistische Drohmail

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa) - Nach der Verhaftung eines Tatverdächtigen im Fall der bundesweit verschickten Mails mit rechtsextremistischem Inhalt ist nach einem Bericht des Berliner Senders RBB eine weitere Drohmail aufgetaucht. Sie sei auch gegen die Berliner Generalstaatsanwältin Margarete Koppers gerichtet, berichtete RBB24 am Montag. Die E-Mail liege dem ARD-Magazin "Kontraste" vor, hieß es. Eine Sprecherin der Berliner Staatsanwaltschaft sagte der Deutschen Presse-Agentur am Abend dazu, sie könne das nicht bestätigen. Ihr sei von so einer Mail nichts bekannt.

Der Tatverdächtige aus Schleswig-Holstein sitzt seit Samstag in dem Bundesland in U-Haft. Da die Berliner Generalstaatsanwaltschaft federführend in dem Fall ist, sollte der Mann in eine JVA in Berlin überführt werden. Bisher sei er aber nicht in der Hauptstadt, sagte die Sprecherin. Wann er nach Berlin gebracht werde, könne sie nicht sagen.