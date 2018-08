Mehr antisemitische Straftaten in Hamburg

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/lno) - Die Zahl der gemeldeten antisemitischen Straftaten hat in Hamburg im ersten Halbjahr dieses Jahres deutlich zugenommen - wenn auch auf vergleichsweise niedrigem Niveau. So gab es in den ersten sechs Monaten dieses Jahres mit 18 Fällen bereits doppelt so viele wie im gesamten Jahr 2017, wie aus der Antwort der Bundesregierung auf die quartalsweise Abfrage der Linken-Abgeordneten Petra Pau hervorgeht. Die Entwicklung folgt dem Bundestrend. In ganz Deutschland stieg die Zahl der Fälle im ersten Halbjahr auf 401. Die mit Abstand meisten antisemitischen Straftaten registrierte dabei Berlin (80), gefolgt von Bayern (43) und Niedersachsen (41).