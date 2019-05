Bündnis fordert Protest gegen Al-Kuds-Demonstration

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Mehrere Parteien, Gruppen und Initiativen haben zu einer Demonstration gegen die anti-israelische Al-Kuds-Kundgebung am Samstag in Berlin aufgerufen. Beim sogenannten Al-Kuds-Tag von radikal-islamischen Gruppen gehe es um antisemitische Hetze, teilte das Bündnis in Berlin am Dienstag mit. "Dieser Marsch ist ein Marsch des Hasses, der die falsche und widerrechtliche Forderung erhebt, Jerusalem dürfe nur den Muslimen gehören", erklärte die Deutsch-Israelische Gesellschaft Berlin und Brandenburg.

Unterstützt wurde sie vom Jüdischen Forum, der Kurdischen Gemeinde, dem Lesben- und Schwulenverband, dem American Jewish Committee Berlin und den meisten im Berliner Abgeordnetenhaus vertretenen Parteien. Das Motto der Gegendemonstration am Samstagnachmittag (15.00 Uhr) am Ku'damm lautet: "Kein Islamismus und Antisemitismus in Berlin – Gegen den Kuds-Marsch." Die Veranstalter hoffen auf 800 Teilnehmer.

Am Al-Kuds-Tag, der am Ende des muslimischen Fastenmonats Ramadan liegt, ruft der Iran jedes Jahr zur Eroberung Jerusalems auf.