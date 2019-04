Bombendrohungen: Spur nach Halstenbek?

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin/Kiel (dpa/lno) - Für eine Vielzahl von Drohschreiben mit rechtsextremem Hintergrund an Behörden soll ein Schleswig-Holsteiner verantwortlich sein. Staatsanwaltschaft und Polizei in Berlin teilten am Freitag mit, der Mann stehe im Verdacht, Verfasser zahlreicher Mails unter anderem mit Bombendrohungen zu sein. Kriminalpolizisten aus Berlin und Schleswig-Holstein durchsuchten am Donnerstagnachmittag die Wohnung des Verdächtigen und stellten Beweismittel sicher.

Nach Informationen von NDR und "Hamburger Abendblatt" soll die Wohnung in Halstenbek (Kreis Pinneberg) liegen. "Es gab im Zusammenhang mit den Drohschreiben polizeiliche Maßnahmen in Halstenbek", sagte Bürgermeister Claudius von Rüden der Deutschen Presse-Agentur.