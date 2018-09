Berliner Neonazis demonstrierten in Chemnitz mit

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - An rechtspopulistischen und ausländerfeindlichen Demonstrationen in Chemnitz haben auch Rechtsextremisten und Neonazis aus Berlin teilgenommen. Das sagte die kommissarische Leiterin des Berliner Verfassungsschutzes, Katharina Fest, am Mittwoch im zuständigen Ausschuss des Abgeordnetenhauses. Genauere Aussagen zur Zahl der Berliner Teilnehmer könne man noch nicht für alle Veranstaltungen machen, die Auswertung dauere noch an.

Fest sagte, man wisse aber, dass an einer Demonstration am vergangenen Donnerstag aus Berlin rechtsextreme Teilnehmer "im unteren bis mittleren zweistelligen Bereich" angereist seien. Der NPD-Organisationsleiter, der zur Berliner NPD gehört, habe mehrmals in Chemnitz demonstriert.

Fest sprach von einem "offenkundigen Schulterschluss" von Rechtsextremisten mit der AfD bei dem sogenannten Trauermarsch am 27. August. "Die ideologischen Grenzen zwischen dem traditionellen rechtsextremistischen Spektrum und der muslimfeindlichen Szene wurden in Chemnitz zumindest vorübergehend überwunden." Für den 3. Oktober wurde eine rechtsextremistische Kundgebung in Berlin angekündigt.

Der AfD-Abgeordnete Roland Gläser widersprach. Es habe eine AfD-Demonstration gegeben und verschiedene Demonstrationen anderer Gruppen. Das müsse man deutlich trennen, von Neonazis grenze man sich strikt ab.