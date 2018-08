Berlin bekommt eine Beauftragte für Antisemitismus

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Bei den Berliner Strafverfolgungsbehörden gibt es vom 1. September an eine Antisemitismus-Beauftragte. Mit Claudia Vanoni (44) werde die Position mit einer Oberstaatsanwältin mit langjähriger Erfahrung in der Verfolgung politisch motivierter Straftaten besetzt, teilten Staatsanwaltschaft und Justizverwaltung am Donnerstag mit. Ziel sei es, "das Vertrauen in die Strafverfolgungsbehörden Berlins" beim Kampf gegen Antisemitismus weiter auszubauen.

In Berlin hatten in den vergangenen Monaten mehrere antisemitische Vorfälle für Entsetzen gesorgt - darunter die Gürtel-Attacke eines syrischen Flüchtlings auf einen Kippa tragenden Israeli.