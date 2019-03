Austausch zwischen Polizei und Verfassungsschutz zu Neonazis

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) will verschärft gegen rechtsextremistische Tendenzen vorgehen. Die Berliner Polizei und der Verfassungsschutz sollen bei diesem Thema in Zukunft enger zusammenarbeiten. Hierfür richtet Geisel ein "Gemeinsames Informations- und Bewertungszentrum Rechtsextremismus" (GIBZ) ein, wie er am Freitag mitteilte. Es diene der "Analyse und Abwehr von Gefahren, die von Rechtsextremisten und deren Strukturen ausgehen". Dabei gehe es um die Identifizierung von gewaltorientierten Rechtsextremisten, die Abstimmung von Einsätzen und eine gemeinsame Lagebewertung. "Das Trennungsgebot von Verfassungsschutz und Polizei wird dabei selbstverständlich beachtet", hieß es.