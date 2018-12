38 Neonazis in Berlin mit Haftbefehl gesucht

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Die Berliner Justiz sucht derzeit nach 38 Neonazis, gegen die nach einer Straftat in der Hauptstadt ein Haftbefehl vorliegt. Das geht aus einer Anfrage der Grünen im Abgeordnetenhaus von Anfang November hervor. 30 der Gesuchten hatten demnach auch zuletzt ihren Wohnsitz in Berlin. Gegen diese liegen 35 Haftbefehle vor, weil es sich teils um Mehrfachtäter handeln soll. 9 Straftaten waren demnach politisch motiviert, in 26 Fällen handelt es sich um andere Straftaten. Die Zahlen wurden am 15. November erhoben.

Am Dienstag war bekanntgeworden, dass Ende September bundesweit gegen 467 Rechtsextremisten ein Haftbefehl vorlag - gegen 108 von ihnen wegen politisch motivierter Delikte.

Die Gesamtzahl aller nicht vollstreckten Haftbefehle in Deutschland ist erheblich höher. Zum Stichtag 28. September waren es nach Angaben des Bundesinnenministeriums mehr als 180 000. So wurden auch 116 Linksextremisten gesucht sowie 356 Personen aus dem Spektrum des religiösen Extremismus.