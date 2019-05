2000 Teilnehmer bei Al-Kuds-Marsch in Berlin erwartet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Etwa 2000 Teilnehmer werden heute zum geplanten Al-Kuds-Marsch radikal-islamischer Gruppen in Berlin erwartet. Die Demonstration soll laut Polizeiangaben vom Adenauerplatz zum Wittenbergplatz verlaufen. Ein breites Bündnis aus Parteien, Gruppen und Initiativen hatte zu Gegen-Protesten aufgerufen. Wie eine Polizeisprecherin sagte, seien zwei Demos mit jeweils 400 Teilnehmern angemeldet.

Am Al-Kuds-Tag, der am Ende des muslimischen Fastenmonats Ramadan liegt, ruft der Iran jedes Jahr zur Eroberung Jerusalems auf. Hintergrund ist die Besetzung Ost-Jerusalems durch Israel während des Sechstagekrieges 1967. Al-Kuds ist der arabische Name für Jerusalem. Im vergangenen Jahr nahmen 1600 Menschen an der Demonstration in Berlin teil. Sie forderten ein eigenständiges Palästina und griffen Israel in Sprechchören an.