Grünen-Chef trifft Bloggerin: Habeck mahnt zum Dialog

Bautzen (dpa/sn) - Der Bundesvorsitzende der Grünen, Robert Habeck, hat bei seinem Treffen mit der Bloggerin Annalena Schmidt in Bautzen für einen offenen Dialog geworben. "Die politische Aufgabe ist im Moment erstmal zu verstehen, was hier politisch los ist, nicht nur in Bautzen und Sachsen. Öffentlich über Probleme zu reden, nennt man Demokratie und demokratischen Diskurs. Das muss möglich sein", sagte Habeck am Donnerstag. Das heiße nicht, dass alle gleich einer Meinung sein müssten. Es könne auch bedeuten, dass man sich ungerecht behandelt fühle. Das aber könne das Eis des Schweigens brechen.

Seinen Besuch im sächsischen Bautzen nutzte Habeck, um mit Schmidt und Grünen-Mitgliedern über Rechtsextremismus und zivilgesellschaftliches Engagement zu diskutieren. Die Bloggerin ist bekannt für ihre öffentliche Kritik - vor allem auf Twitter - am gesellschaftlichen Leben in Bautzen und Sachsen und am Schweigen gegenüber Extremismus und Fremdenfeindlichkeit. Schmidt kandidiert im Mai als Parteilose auf der Liste der Grünen für den Bautzener Stadtrat.