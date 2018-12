Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bamberg (dpa/lby) - Drei Männer und eine Frau sollen zum harten Kern einer Untergruppe der rechtsextremen "Weisse Wölfe Terrorcrew" gehört haben. Die Staatsanwaltschaft hat nun jedoch beantragt, sie vom Vorwurf der Bildung einer kriminellen Vereinigung freizusprechen. Staatsanwalt André Libischer erklärte am Donnerstag in seinem Plädoyer vor dem Landgericht Bamberg, dass es keine ausreichenden Beweise gebe. Freiheitsstrafen in unterschiedlicher Höhe beantragte er unter anderem für mehrere Körperverletzungsdelikte und Sachbeschädigung, für die sich die Angeklagten ebenfalls vor Gericht verantworten müssen. Im Anschluss sollten die Verteidiger plädieren. Ein Urteil wurde zunächst für Freitag erwartet.

Das Quartett soll sich als Mitglieder im Führungszirkel der Sektion Bayern-Franken der "Weissen Wölfe Terrorcrew" radikalisiert und in unterschiedlicher Beteiligung unter anderem mit Straftaten gegen eine Asylbewerberunterkunft gedroht und verbotene Pyrotechnik im Internet bestellt haben. Schon bald hatte sich im Prozess allerdings abgezeichnet, dass die Beweislage nicht ausreichend sein könnte für eine Verurteilung wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung.