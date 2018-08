Chemnitz: AfD weist Verantwortung für Ausschreitungen zurück

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stuttgart (dpa/lsw) - Nach den Demonstrationen mit Verletzten in Chemnitz hat der AfD-Vorsitzende Jörg Meuthen eine Mitschuld seiner Partei an den Ausschreitungen zurückgewiesen. Die Verantwortung der AfD liege bei "exakt null", sagte er am Mittwoch im Radioprogramm SWR Aktuell. Die AfD schüre keine fremdenfeindliche Stimmung in Chemnitz. "Wir gießen da nicht Öl ins Feuer, sondern da ist eine finstere Stimmung im Land, die nur zu begründet ist."

Am Sonntag habe in Chemnitz eine Demonstration von 100 AfDlern stattgefunden. "Die verlief vollkommen friedlich und hat mit dem, was anschließend geschah, absolut nichts zu tun. Wir waren da in keiner Weise beteiligt."

Nach Ansicht von Meuthen sind viele Bürger nach dem Tod eines 35-Jährigen zu Recht besorgt. "Die Menschen sind empört über die Straftat, die hier begangen wurde, und sie gehen zu Tausenden auf die Straße, weil es keine Einzeltat ist und weil es darum geht, dass sich die Bürger im öffentlichen Raum nicht mehr sicher fühlen - und das aus guten Gründen."