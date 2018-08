Rechte Szene trifft sich zu Ersatzkonzert in Thüringen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kloster Veßra/Mattstedt (dpa/th) - Die rechte Szene hat sich nach dem geplatzten Konzert in Mattstedt einen anderen Treffpunkt in Thüringen gesucht. Etwa 400 Menschen seien am Samstag zu einem Neonazi-Konzert in der Gemeinde Kloster Veßra im Kreis Hildburghausen gekommen, sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage. Es sei von einem bekannten Vertreter der rechten Szene in Thüringen kurzfristig als Versammlung auf seinem Privatgrundstück angemeldet worden. Vier Bands, die für Mattstedt im Weimarer Land angekündigt worden waren, würden in dem Südthüringer Ort spielen. Die Polizei sei vor Ort und gehe möglichen Rechtsverstößen nach.

In Mattstedt hatten die Thüringer Behörden ein Konzert, zu dem mehrere Tausend Rechtsextreme erwartet worden waren, mit juristischen Mitteln verhindert. Das Verwaltungsgericht Weimar hatte ein von den Kommunen mit Unterstützung des Landes erlassenes Nutzungsverbot für das Konzertgelände - eine Industriebrache - bestätigt.

Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) und Innenminister Georg Maier (SPD) sprachen von einem ersten Etappensieg im Kampf gegen Rechts, dem weitere folgen müssten. Thüringen war in den vergangenen Jahren immer wieder Schauplatz für große Konzerte der rechten Szene - in diesem Jahr unter anderem im südthüringischen Themar.