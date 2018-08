Platzverweise gegen Rechte: Beamter verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mattstedt (dpa/th) - Nach der Verhinderung eines Rechtsrock-Konzerts im thüringischen Mattstedt hat die Polizei anreisende Angehörige der rechten Szene zurückgewiesen. Es seien eine Reihe von Platzverweisen an den Kontrollstellen erteilt worden, sagte eine Polizeisprecherin am Samstag auf Anfrage. Ein Beamter sei von einem Fahrzeug touchiert und leicht verletzt worden. In dem kleinen Dorf Mattstedt war ein Neonazi-Konzert mit mehreren Tausend Teilnehmern geplant, das nach einer Verwaltungsgerichtsentscheidung von Freitagabend nicht auf einer Industriebrache stattfinden durfte.

Eine starke Anreisewelle von Rechtsextremen in Richtung Mattstedt gebe es nach der Gerichtsentscheidung nicht, so die Polizeisprecherin. Innenminister Georg Maier (SPD) sagte nach einem Gottesdienst in Mattstedt, die Polizei sei landesweit präsent, um ein mögliches Ersatztreffen der rechten Szene in einem anderen Ort in Thüringen zu verhindern. Thüringens Polizei hatte sich mit einem Großaufgebot auf das Konzert vorbereitet und Verstärkung aus anderen Bundesländern erhalten. Der Freistaat ist seit Jahren Schauplatz großer Konzerte von Rechtsextremen.